Стали известны подробности нападения на пост ДПС в Чечне

Двое неизвестных, которые ранее напали на ДПС в Курчалоевском районе Чечни, бросили гранату в правоохранителей, когда те пытались проверить их автомобиль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Отмечается, что преступники были ликвидированы при попытке скрыться. Никто из силовиков не пострадал.

В настоящее время личности злоумышленников устанавливаются.

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