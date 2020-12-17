Стали известны подробности нападения на пост ДПС в Чечне
Анна Светлова
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Двое неизвестных, которые ранее напали на ДПС в Курчалоевском районе Чечни, бросили гранату в правоохранителей, когда те пытались проверить их автомобиль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Отмечается, что преступники были ликвидированы при попытке скрыться. Никто из силовиков не пострадал.
В настоящее время личности злоумышленников устанавливаются.
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