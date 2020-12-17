Вулкан Эбеко на Курилах выбросил шлейфовый столб на высоту на 3 км

Вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир в четверг, 17 декабря, выбросил столб пепла на 3 километра. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Пепловый выброс, согласно визуальным данным, на 2,8-3 километра над уровнем моря зарегистрирован в 15.47 (07.47 мск) на вулкане Эбеко» — указано в сообщении.

Облако пепла дрейфует к юго-востоку от вулкана. Отмечается, что взрывы пепла на высоте до 6 км над уровнем моря могут произойти в любое время

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вулкан Эбеко выбросил шлейфовый столб на высоту 2 км