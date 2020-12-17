Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 7 млн

В Бразилии число выявленных случаев заражения коронавирусом перевалило за 7 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, за все время с начала пандемии в Бразилии было зарегистрировано 7 040 608 инфицированных COVID-19. За последние сутки там зафиксировали 70 574 новых случая коронавируса.

Всего с начала эпидемии в стране скончались 183 735 пациентов с коронавирусной инфекцией, выздоровели свыше 6,1 млн человек.

В России выявили свыше 2,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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