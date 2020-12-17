Глава СПЧ перечислил основные жалобы россиян во время пандемии

Председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев в беседе с «Известиями» рассказал об основных вопросах и жалобах, которые приходили от россиян в связи с весенним карантином, который вводился из-за пандемии коронавируса.

По его словам, в СПЧ поступали обращение, касающиеся предоставления помощи, — «требовалось разъяснение, кто какую помощь получает».

«Обращения, связанные с нарушением трудовых прав: снижение зарплаты под шумок эпидемии, увольнения», — сообщил Фадеев.

Он отметил, что в совете также вели работу с гражданами вплоть до того, что помогали им «составлять заявления в суд».

По последним данным, в России выявили 2 734 454 случаев COVID-19, выздоровели 2 176 100 человек, скончались 48 564 пациентов.

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