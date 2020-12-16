В Москве в праздники будут контролировать соблюдение антикоронавирусных мер

На протяжении всех новогодних праздников в Москве будет проводиться контроль за соблюдением антикоронавирусных мер. Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков, передает ТАСС.

«Мы уже усилили контроль в отношении использования масок посетителями торговых центров, в отношении режима работы кафе, баров, ресторанов, ночных клубов. И эту работу будем продолжать все праздничные дни», — говорится в сообщении.

По последним данным, в Москве выявили 703 502 случая заражения COVID-19, 10 022 пациентов с коронавирусом скончались.

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