Молдавия отменила запрет на вещание российских каналов

Парламент Молдавии одобрил поправки в кодекс о телевидении и радиовещании, сняв запрет на вещание российских каналов. Об этом заявила спикер парламента, глава Соцпартии Молдавии Зинаида Гречаный, пишет РИА «Новости».

«Голосами 53 депутатов во втором, финальном чтении одобрены поправки в кодекс о телевидении и радиовещании», — сказала она.

Ранее о намерении отменить запрет высказывался президент Игорь Додон.

В 2017 году парламент принял законопроект о борьбе с иностранной пропагандой, в том числе российской. Были запрещены трансляции информационных, политических или военных радио и телепрограмм.

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