Молдавия отменила запрет на вещание российских каналов
Карина Казанцева
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Парламент Молдавии одобрил поправки в кодекс о телевидении и радиовещании, сняв запрет на вещание российских каналов. Об этом заявила спикер парламента, глава Соцпартии Молдавии Зинаида Гречаный, пишет РИА «Новости».
«Голосами 53 депутатов во втором, финальном чтении одобрены поправки в кодекс о телевидении и радиовещании», — сказала она.
Ранее о намерении отменить запрет высказывался президент Игорь Додон.
В 2017 году парламент принял законопроект о борьбе с иностранной пропагандой, в том числе российской. Были запрещены трансляции информационных, политических или военных радио и телепрограмм.
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