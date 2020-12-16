В Петербурге не планируется введение локдауна

В Санкт-Петербурге не рассматривается вопрос введения локдауна, эпидемиологическая обстановка в городе стабилизировалась. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на руководителя городского Управления Роспотребнадзора Наталию Башкетову.

«На сегодняшний день данный вопрос (жесткого локдауна) даже не рассматривался, потому что несколько дней мы находимся в состоянии стабилизации эпидемической обстановки. Несмотря на высокий уровень заболеваемости, мы интенсивно не растем», — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге запрещена работа баров, кафе и ресторанов после 23 часов. В городе коронавирусом заразились 185 780, выздоровели 105 665, погибли 6 529 человек.

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