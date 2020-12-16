Онищенко призвал установить нормативы для компьютеров школьников на «дистанционке»

В России необходимо сформулировать нормы дистанционного обучения, чтобы документально закрепить требования к онлайн-урокам и используемой школьниками технике. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, дистанционное обучение в стране до сих пор не регламентировано, несмотря на это российские школы продолжают пользоваться этой формой образования.

«Мы должны сейчас отработать нормы этого дистанционного обучения. Допустим, ребенок живет в благополучной семье: у него есть отдельная комната ученика, компьютер с хорошей диагональю. А есть дети, у которых, в лучшем случае, смартфон. Поэтому если мы сейчас будем говорить о дистанционном образовании для детей, то мы должны четко и ясно сказать, какие требования мы даем к той технике, через которую ребенок работает с учителем», - сказал депутат.

Онищенко уточнил, что в стране необходимо выпустить документы, которые регулируют использование техники для обучения, продолжительность урока и форму оценки знаний на «дистанте». Установить правила, как считает депутат, должно Минпросвещения. Онищенко добавил, что ему неизвестно, приступило ли министерство к разработке таких документов. Также депутат допустил возможность бесплатно предоставлять детям технику для учебы на «дистанционке».

«Школьные учебники же бесплатно даются детям, несколько десятков миллиардов рублей государство на них тратит. И может не сейчас, но в некотором отдаленном будущем мы должны обеспечить дистанционное образование такими устройствами для удаленного обучения», - считает парламентарий.

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