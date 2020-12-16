Минздрав включил вакцину от COVID в календарь профилактических прививок
Министерство здравоохранения внесло вакцину от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Об этом следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, календарь дополняется прививкой «против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2».
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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