Собянин оценил необходимость введения жесткого локдауна в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируется вводить жесткий локдаун ни сейчас, ни в ближайшие месяцы. Его слова приводит ТАСС.

По его словам ситуация с коронавирусом непростая, уровень заболеваемости и госпитализации очень высокие, однако медицинская система справляется с этим.

«В этих условиях мы можем позволить себе не вводить какие-то сплошные локдауны, чтобы не обрушить экономику, доходы москвичей, не нарушить нормальную социальную жизнь», — сказал градоначальник на заседании депутатов Мосгордумы.

Собянин отметил, что жесткие ограничения власти вводить не собираются даже если пандемия не пойдет на спад. Он добавил, что правительство может справиться с ситуацией «без введения каких-то крайних мер».

Мэр напомнил, что число пациентов с коронавирусом в больницах Москвы стабильно уже 1,5 месяца и медицинская система справляется с потоком заболевших.

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