Biocad начала поставки «Спутник V» для масштабной вакцинации от COVID-19 в РФ

Российская компания Biocad начинает поставки вакцины «Спутник V» от коронавируса для масштабной вакцинации в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Biocad.

«Биотехнологическая компания Biocad начала поставлять вакцину от COVID-19 в Центр имени Гамалеи для масштабной вакцинации от коронавируса в стране», — рассказали в компании.

В начале декабря российский президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками группы риска.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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