В Красноярском крае на Новый год закроют кафе и рестораны

В Красноярском крае закроют кафе и рестораны с вечера 30 декабря до утра 2 января, передает ТАСС со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно указу губернатора края Александра Усса, работа организаций общепита будет приостановлена с 21.00 по местному времени 30 декабря до 07.00 2 января.

В пресс-службе главы региона подтвердили, что речь идет о полном закрытии кафе, ресторанов и баров в это время.

В Красноярском крае зарегистрировано самое большое число случаев коронавируса в Сибирском федеральном округе. На 15 декабря в регионе выявлен 41 251 пациент с коронавирусом.

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