Еще 5 571 пациент вылечился от коронавируса в Москве
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
За последние сутки в Москве 5 571 пациент вылечился от COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в столице.
Таким образом, общее число выздоровевших в Москве достигло 545 430.
По последним данным, в Москве выявили 703 502 случая заражения COVID-19, 10 022 пациентов с коронавирусом скончались.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названо число россиян, соблюдающих меры после контакта с больными COVID-19
— Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве