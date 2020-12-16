Еще 5 571 пациент вылечился от коронавируса в Москве

За последние сутки в Москве 5 571 пациент вылечился от COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в столице.

Таким образом, общее число выздоровевших в Москве достигло 545 430.

По последним данным, в Москве выявили 703 502 случая заражения COVID-19, 10 022 пациентов с коронавирусом скончались.

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