ФМБА перечислило осложняющие течение COVID-19 факторы

Ученые Федерального медико-биологического агентства разработали алгоритмы, которые могут очень точно прогнозировать тяжесть течения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

Так, специалисты создали математические модели (классификаторы) предсказания тяжести и клинического исхода COVID-19 на основе алгоритмов машинного обучения. Для этого они проанализировали большой объем данных уже перенесших вирус людей.

В результате были выработаны несколько характеристик, позволяющих предсказать тяжесть течения заболевания: ферритин, С-реактивный белок, СОЭ, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение, частота дыхательных движений и другие.

Влияние также оказывают возраст, пол, индекс массы тела и уровень глюкозы.

Ученые изучили результаты GWAS-исследований и разработали шкалу «полигенного риска развития тяжелого течения COVID-19», в настоящий момент этот алгоритм валидируется.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые считают, что нехватка витамина D влечет тяжелые формы COVID-19