Кадыров сообщил о ликвидации боевика в Чечне
В Ачхой-Мартановском районе Чечни ликвидирован участник незаконных формирований. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
«Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Кадыров отметил, что боевик действовал самостоятельно, без сообщников.
«Обстановка в Чеченской Республике стабильная и спокойная. Никакие ограничительные меры не вводились. Передвижение свободное», — добавил Кадыров.
Кроме того, Кадыров опубликовал фотографию боевика из базы данных правоохранительных органов республики.
По данным правоохранителей, ликвидированный боевик — уроженец Чечни 1988 года рождения.
Он находился в розыске с 2012 года за участие в незаконном вооруженном формировании.
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