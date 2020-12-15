Кадыров сообщил о ликвидации боевика в Чечне

В Ачхой-Мартановском районе Чечни ликвидирован участник незаконных формирований. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Кадыров отметил, что боевик действовал самостоятельно, без сообщников.

«Обстановка в Чеченской Республике стабильная и спокойная. Никакие ограничительные меры не вводились. Передвижение свободное», — добавил Кадыров.

Кроме того, Кадыров опубликовал фотографию боевика из базы данных правоохранительных органов республики.

По данным правоохранителей, ликвидированный боевик — уроженец Чечни 1988 года рождения.

Он находился в розыске с 2012 года за участие в незаконном вооруженном формировании.

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