Названа группа людей с наиболее высоким показателем заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в какой группе наблюдаются самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом, передает РИА «Новости».

«За последние две недели наиболее высокие показатели заболеваемости среди работников промышленных предприятий», — сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве России.

Глава ведомства отметила, что текущая ситуация показывает, что нужно приложить дополнительные усилия для организации безопасного трудового процесса на таких предприятиях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса

— Вакцина от коронавируса доставлена во все регионы России

— Мурашко: в регионах России достаточно свободных коек для пациентов с COVID-19