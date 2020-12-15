В Москве нарушителей мер по коронавирусу могут найти по фото в соцсетях
Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что московские инспекторы могут выписывать штрафы на нарушение мер по коронавирусу на основании опубликованных в соцсетях фото и видео.
«Любая информация — фото, видео, в том числе из соцсетей — могут быть началом для административного расследования», — сказал он в эфире Первого канала.
По словам чиновника, после этого собирается доказательная база, проходят контрольные мероприятия в отношении баров, кафе и ресторанов в части санитарных требований, режима работы. Данчиков отметил, что мониторинг осуществляется не только через соцсети, также проводятся постоянные рейды.
Он добавил, что ограничения по коронавирусу нарушают только около 10% московских предприятий.
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