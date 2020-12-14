В Кремле не планируют вводить жесткий карантин на новогодние праздники в РФ

В Кремле не рассматривают вопрос о введении жесткого карантина на новогодние праздники в России по западному сценарию из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее ряд СМИ информировали, что российские власти обсуждают возможность введения жестких мер на новогодние каникулы по примеру Запада.

«Это не так», — подчеркнул Песков.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 681 256 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончался 47 391 человек, выздоровело 2 124 797 пациентов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Воробьев призвал жителей Подмосковья помнить о безопасности во время праздников

— Путин: нуждающиеся в госпитализации должны помещаться в стационары