СК заочно предъявил обвинение судьям из Литвы за приговор россиянам

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения судьям из Литвы, которые вынесли приговор более чем 50 россиянам в связи с беспорядками в Вильнюсе в 1991 году, сообщается на сайте ведомства.

Судьи Айнора Мацявичене, Виргиния Пакальните-Тамошюнайте и Артурас Шумскас обвиняются в вынесении заведомо неправосудного приговора к лишению свободы граждан России, указано в сообщении. Следствие приняло меры по организации международного розыска обвиняемых.

27 марта 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы вынесла приговор в отношении более 50 россиян. Литовский суд признал россиян виновными в преступлениях против Литовского государства и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года.

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