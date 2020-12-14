Открывший стрельбу у собора в Нью-Йорке скончался
Максимс Краюшкинс
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Неизвестный, открывший огонь у собора в Нью-Йорке и раненный полицейскими скончался. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на полицию города.
«Он скончался», — говорится в сообщении.
Отмечается, что несколько сотрудников полиции направлены в больницы для обследования. Ведется расследование.
Ранее неизвестный открыл стрельбу около собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке и был ранен полицией.
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