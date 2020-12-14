Премьер-министр Эсватини умер после заражения коронавирусом

Премьер-министр африканского Королевства Эсватини Мандвуло Амброзе Дламини умер на 53-м году жизни после заражения коронавирусом . Об этом сообщает ТАСС

Отмечается, что он умер в больнице в ЮАР, куда был госпитализирован после заражения.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 72 млн заболевших, свыше 50,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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