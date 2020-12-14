СМИ: полиция Нью-Йорка ранила открывшего стрельбу около церкви

Неизвестный открыл стрельбу около церкви в Нью-Йорке и был ранен полицией. Об этом сообщает издание New York Post.

Согласно сообщению, стрельба произошла около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме.

Подозреваемый был задержан находившимися на месте полицейскими.

О других пострадавших не сообщается.

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