СМИ: полиция Нью-Йорка ранила открывшего стрельбу около церкви
Максимс Краюшкинс
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Неизвестный открыл стрельбу около церкви в Нью-Йорке и был ранен полицией. Об этом сообщает издание New York Post.
Согласно сообщению, стрельба произошла около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме.
Подозреваемый был задержан находившимися на месте полицейскими.
О других пострадавших не сообщается.
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