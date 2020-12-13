В Вашингтоне задержали 23 человека на митингах в поддержку Трампа

В Вашингтоне прошли акции протеста в поддержку президента США Дональда Трампа, число задержанных достигло 23. Об этом сообщает ABC 7 News.

Шестеро из задержанных обвиняются в нападении на полицию, десять — просто в нападениях, а четверо в беспорядках. Как минимум восемь человек были госпитализированы, в том числе твое полицейских.

Отмечается, что на митинге сторонников Трампа прошли столкновения с демократами.

Сторонники Трампа протестовали против имевшегося, как они считают, мошенничества на президентских выборах. Они призывали пока еще действующего президента продолжать бороться за то, чтобы остаться в Белом доме.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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