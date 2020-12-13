Число случаев COVID-19 в США превысило 16 млн

Число выявленных случаев коронавируса нового типа в США пересекло отметку в 16 млн, гласят данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно его данным, число случаев инфицирования COVID-19 в стране увеличилось до 16 014 839.

После заражения коронавирусной инфекции там скончались 297 501 человек. При этом вылечились в США уже свыше 6,1 млн пациентов.

В России выявили свыше 2,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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