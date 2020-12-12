Полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих
Ника Пикекатлет
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В Париже полицейские применили водометы для разгона протестующих. Об этом сообщает РИА «Новости».
В столице Франции проходит акция протеста против законопроекта «О глобальной безопасности».
Колонна из людей достигла площади Республики.
Агентство уточняет, что из толпы в сторону сотрудников правоохранительных органов бросали петарды и бутылки. В ответ полиция начала оттеснять толпу.
В Париже продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности. Согласно документу, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в €45 тыс.
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