Полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих

В Париже полицейские применили водометы для разгона протестующих. Об этом сообщает РИА «Новости».

В столице Франции проходит акция протеста против законопроекта «О глобальной безопасности».

Колонна из людей достигла площади Республики.

Агентство уточняет, что из толпы в сторону сотрудников правоохранительных органов бросали петарды и бутылки. В ответ полиция начала оттеснять толпу.

В Париже продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности. Согласно документу, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в €45 тыс.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Париже на протестах задержали 80 человек