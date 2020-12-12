В Париже на протестах задержали 80 человек
Карина Казанцева
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В Париже на акции против законопроекта «О глобальной безопасности» правоохранители задержали 81 человека, написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter.
«К настоящему моменту задержан 81 человек. Я благодарю сотрудников полиции и жандармерии, которые периодически сталкиваются с агрессивно настроенными манифестантами», — написал министр.
В Париже продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности. Согласно документу, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в €45 тыс.
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