РПЦ назвала добрачные связи причиной непрочного брака

Митрополит Иларион заявил, что добрачные связи являются причиной разрушающихся браков. Об этом сообщает Россия 24.

По его словам, такие связи приводят к тому, что молодые люди не могут создавать долгосрочные союзы.

Митрополит также объяснил строгое отношение церкви к взаимной верности мужа и жены и отношений до брака. Он отметил, что после долгой супружеской жизни и расставания человек получает не только опыт сексуальных отношений, но и отказа от них.

«И когда такие люди вступают в брак, это чревато тем, что и их следующий союз может распасться», — сказал митрополит Иларион.

Он заключил, что отношения партнеров до брака не предполагают «никаких обязательств».

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