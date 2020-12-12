Украина получила одобрение от COVAX на получение вакцины от COVID-19

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что украинские власти получили одобрение от COVAX на получение вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он написал в своем Facebook.

Он добавил, что власти проводят подготовку оборудования для получения вакцины.

«Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки», — написал Ляшко.

По его словам, украинским властям бесплатно предоставят более восьми млн доз вакцины. Кроме того, Украина получит шприцы и инъекции.

COVAX является международным механизмом по доступу к вакцинам от коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 71 млн заболевших, свыше 49,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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