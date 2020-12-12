Церковь не спешит утверждать, что найденные останки принадлежат Николаю II

Русская православная церковь пока не спешит признать, что найденные близ Екатеринбурга останки принадлежат последнему российскому императору Николаю II и членам его семьи, так как намерена дождаться доказательств. Об этом заявил новый глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений, передает «Интерфакс».

«Если не будет ни грамма сомнений, то будет совершено признание. Если будут сомнения оставаться, то торопиться не будем, будем ждать. Хотим не оскорбить их память тем, что будем принимать скоропалительные решения», — уточнил священнослужитель.

Человеческие останки, предположительно, принадлежащие царской семье, были найдены в июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга. Тогда в захоронении обнаружили останки девяти человек.

29 июля 2007 года во время археологических работ к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек, предположительно, цесаревича Алексея и его сестры Марии.

Летом 2018 года официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что повторное комплексное исследование подтвердило подлинность останков императора Николая II и его семьи, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.

Также сообщалось, что следствие по делу об убийстве Николая II и членов его семьи намерено установить всех причастных к расстрелу и квалифицировать их действия в соответствии с Уголовным кодексом.

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