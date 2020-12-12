Декабрь этого года в Москве побил рекорд «по солнцу» за всю историю наблюдений

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что декабрь этого года в Москве стал самым солнечным за всю историю метеонаблюдений, план «по солнцу» выполнен на 300%. Его слова передает РИА «Новости».

С 5 декабря в дневнике погоды в Москве в графе «облачность» все время стояло «ясно», то есть общее время солнечного сияния составило больше 55 часов, что в три раза больше положенного.

До этого максимальное число солнечных часов в декабре было зафиксировано в 2002 году. Тогда безоблачная погода сохранялась 51 час.

Как отмечает синоптик, причиной ясной погоды в этом году стало аномально высокое атмосферное давление — более 180 часов показания барометров превышали отметку 761 миллиметр ртутного столба, что десятикратно превышает средние значения метеостатистики.

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