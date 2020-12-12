Пьяный житель Екатеринбурга избил прибывшего на вызов к ребенку врача

В Екатеринбурге пьяный мужчина избил врача, прибывшего на вызов к ребенку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области.

Инцидент произошел утром, 12 декабря, в Трамвайном переулке, 3. На месте был задержан 46-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».

Следственный комитет по Свердловской области по факту случившегося организовал доследственную проверку.

«Действиям мужчины будет дана правовая оценка на предмет совершения им преступления, предусмотренного статьей 124.1 УК РФ (Воспрепятствование оказанию медицинской помощи), а также статьей УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение вреда здоровью потерпевшей - в зависимости от результатов судебно-медицинской экспертизы», — заявили в пресс-службе ведомства.

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