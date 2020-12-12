В Мордовии задержан директор школы, в которой обрушился потолок

В Мордовии задержали директора сельской школы, в которой обрушился потолок. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Инцидент произошел 10 декабря в селе Лямбирь в школе №1. Во время урока в физкультурном зале произошло обрушение потолка, в результате никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«В рамках расследования уголовного дела задержан директор указанной школы. Администрация учебного заведения о случившемся в правоохранительные органы не сообщала. Проверка указанного сообщения была организована по информации СМИ», — отметили в ведомстве.

Также было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Лямбирского муниципального района по статье «Халатность».

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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