В Тульской области школьница избила свою сверстницу

Следователи начали проверку после размещения в соцсетях видео избиения девочки ее сверстницей в городе Киреевск Тульской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

«Проводится доследственная проверка по размещенной в СМИ информации о том, что 9 декабря 2020 года в Киреевске Тульской области девочку-подростка избила ее сверстница», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Видеозапись была сделана находившимися на месте происшествия подростками.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным региональных СМИ, в драке участвовали две 13-летние школьницы. Рядом находились другие подростки, которые насмехались и не пытались помочь пострадавшей.

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