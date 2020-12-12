Специалисты расшифровали текст серийного убийцы Зодиака спустя 51 год

Группа специалистов из США, Австралии и Бельгии расшифровала один из текстов серийного убийцы Зодиака, присланный в газету San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года. Об этом сообщило издание в пятницу, 11 декабря.

В послании «Шифр 340» преступник говорит о том, что его личность никто так и не смог раскрыть. Он рассказал о том, что не боится газовой камеры, так как с ее помощью окажется в раю скорее, где у него будет достаточно рабов, работающих на него, в то время как у других не будет ничего.

«У остальных не будет ничего, когда они попадут в рай, поэтому они и боятся смерти. Я не боюсь, потому что знаю, что моя новая жизнь будет легкой в райской смерти», — говорится в расшифрованном тексте.

Зодиак так и не раскрыл свою личность, о ней ничего не известно до сих пор. Следствие по его делу продолжается.

В подразделении Федерального бюро расследований (ФБР) США отметили, что по причине продолжения расследования и из уважения к жертвам и их семьям в ведомстве не будут давать комментариев.

По данным газеты, «Шифр 340» — вторая криптограмма Зодиака, которую удалось разгадать. Первая — «Шифр 408» --была расшифрована учителем из калифорнийского города Салинаса и его супругой. В том тексте Зодиак признался, что ему нравится убивать, потому что «это так весело».

Зодиак — псевдоним серийного убийцы, который совершил свои преступления в штате Калифорния в 1960-х годах. Он отправлял в полицию и газеты письма, в том числе зашифрованные, в которых хвастался своими преступлениями. Правоохранительные органы связывают преступника с пятью смертями, хотя сам он утверждал об убийстве как минимум 37 человек.

В 2007 году был снят посвященный делу преступника фильм «Зодиак», его режиссером стал Дэвид Финчер.

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