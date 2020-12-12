Гражданин Украины угрожал взорвать банк в Ростове-на-Дону

Гражданин Украины угрожал взорвать отделение банка в Ростове-на-Дону, чтобы украсть крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

«В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Ростову-на-Дону, поступило сообщение, что в помещение одного из банков города зашел мужчина и, угрожая сотрудникам банка, потребовал от них отдать ему денежные средства», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Злоумышленник был задержан на месте нарядом Росгвардии, его доставили в отделение.

В отношении 33-летнего мужчины, ранее не судимого, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, задержанный — гражданин Украины. Незадолго до происшествия мужчине отказали в выдаче кредита, что могло стать причиной нападения на банк, отметил другой информатор.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В медицинской маске: как в Петербурге ограбили банк