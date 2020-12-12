В Москве коронавирус подтвердили еще у 6 222 человек

В Москве за сутки коронавирус зафиксировали у 6 622 человек. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также за сутки были госпитализированы 1 684 пациента. На аппаратах ИВЛ в больницах находятся 475 человек.

Всего коронавирус был подтвержден у 685 785 жителей столицы, выздоровели 524 779 пациентов, умерли 9 798.

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