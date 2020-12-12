СМИ: погибший с 5-летним ребенком мужчина наблюдался у психиатра

Мужчина, тело которого ранее обнаружили у жилого дома на северо-востоке Москвы, наблюдался у психиатра и заявлял, что ему надоело жить. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее, утром 12 декабря, возле жилого дома на Проспекте Мира в Москве были найдены тела мужчины 1981 года рождения и ребенка 2015 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты.

По словам жены погибшего, мужчине выписывали успокоительное. А также в последнее время москвич не работал и жаловался на свое психическое здоровье.

Женщина также рассказала полиции, что она смотрела до 4 часов утра телевизор, в это время муж и их малолетняя дочь были в другой комнате. Около 7 утра она услышала шум и крик старшей дочери, забежала в комнату и обнаружила открытое окно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тела мужчины и 5-летнего ребенка обнаружены на северо-востоке Москвы