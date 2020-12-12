Прокуратура проверяет информацию о массовом скоплении людей у аэропорта в Челябинске

Челябинская транспортная прокуратура проверит появившуюся информацию в СМИ о скоплении более 200 человек в зоне досмотра при входе в аэропорт Баландино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Согласно предварительной информации, в зоне досмотра при входе в аэропорт наблюдается массовое скопление граждан, у всех есть медицинские маски, но они не соблюдают социальную дистанцию. При досмотре пассажиров все имеющиеся входные рамки и интроскопы работниками служб авиационной безопасности не используются.

В пресс-службе отметили, что если будут выявлены факты бездействия либо другого ненадлежащего исполнения обязанностей, ставящие под угрозу здоровье людей, общественный порядок либо нормальное функционирование аэропорта, соответствующим сотрудникам и руководству авиаузла будет дана жесткая и принципиальная правовая оценка.

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