Московские врачи вылечили еще 5890 пациентов от коронавируса

За минувшие сутки еще 5890 пациентов выздоровели после прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции в Москве, сообщает городской оперативный штаб.

Всего московские врачи вылечили от коронавируса 524 779 человек, указано в сообщении.

За все время пандемии в России выявлено более 2,5 млн случаев COVID-19, из них более 45 тыс. — с летальным исходом.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации от COVID-19.

5 декабря масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в Москве. Пока вакцина доступна только для людей из группы риска — сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

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