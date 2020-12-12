Тела мужчины и 5-летнего ребенка обнаружены на северо-востоке Москвы

Тело мужчины и малолетнего ребенка обнаружены возле жилого дома на Проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление старшего помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлии Ивановой.

По информации следствия, утром 12 декабря были найдены тела мужчины 1981 года рождения и ребенка 2015 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК России «Убийство малолетнего ребёнка».

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