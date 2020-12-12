Каждый третий россиянин ожидает ухудшения условий жизни через полгода

Около трети россиян (32%) считают, что жизнь в России через полгода будет хуже, чем сейчас. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Ухудшения для себя лично и для своих семей через шесть месяцев ждут 17% респондентов.

При этом 21% уверен, что через полгода условия жизни в стране станут лучше. Лично для себя и своих родных позитивных изменений ожидают 26%.

Еще 37% выразили мнение, что жизнь в России через полгода не поменяется. 47% соотечественников уверены, что через шесть месяцев условия жизни их семей не изменятся.

Всероссийский опрос проводился 23-25 октября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.

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