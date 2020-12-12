В Москве в субботу ожидается до -7°С

В Москве в субботу, 12 декабря, ожидается до -7°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -5 до -7°C. Ожидается малая облачность без осадков, местами возможна гололедица. Ветер юго-восточный скоростью 2-7 м/с.

Ночью похолодает до -8...-11°C. Будет малооблачно без осадков, местами сохранится гололедица. Ветер сохранит направление, а его скорость составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 758 мм рт. ст., ночью – 757 мм. рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.