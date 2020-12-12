В Японии расследуют случаи смерти и потери сознания после приема лекарства от грибка

В Японии расследуют случаи смерти и потери сознания после приема противогрибкового лекарства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стало известно, что после приема лекарства «Итраконазола» против грибка ногтей у 128 человек были случаи потери сознания и памяти, а затем компания-производитель Kobayashi Kako сообщила о смерти одного из пациентов.

Связь между этими случаями и лекарством выясняется. Однако уже известно, что каким-то образом в одну из партий лекарства попало снотворное. Причины этого выясняют представители администрации префектуры Фукуи, где находится штаб-квартира компании.

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