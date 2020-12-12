Трамп: вакцинация от COVID-19 в США начнется менее чем через 24 часа

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа. Видеообращение Трампа опубликовано в Twitter.

«Сегодня наша страна добилась медицинского чуда. Мы создали безопасную и эффективную вакцину всего за 9 месяцев. Это одно из величайших научных достижений в истории», — сказал Трамп.

Он добавил, что поставка вакцины уже началась во все американские штаты.

Ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса компании Pfizer.

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