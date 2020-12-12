Генконсульство РФ в Нью-Йорке будет закрыто из-за COVID-19

Из-за эпидемиологической обстановки генконсульство РФ в Нью-Йорке будет закрыто на карантин. Об этом говорится в сообщении Генконсульства в Тwitter.

«В связи с обострением эпидемиологической обстановки Генеральное консульство России в Нью-Йорке... до конца текущего года будет закрыто на карантин. Посетители, ранее записанные на прием в сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы», — говорится в сообщении.

По данным университета Джонса Хопкинса, в настоящий момент в США коронавирус выявлен у 15,6 млн человек, из которых 5,9 млн выздоровели. Штаты остаются первой в мире страной по числу случаев коронавируса.

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