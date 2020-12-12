В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу

Автомобиль протаранил толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, минимум шесть человек пострадали. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в районе Манхеттена. Автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси.

Водитель задержан, его допрашивают.

Отмечается, что в демонстрации участвовали около 40-50 человек.

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