Жителя Сургута оштрафовали за публикацию речей Гитлера

За публикацию в соцсетях видеозаписей с речами Адольфа Гитлера для дипломной работы сургутский городской суд оштрафовал местного жителя на ₽1 тыс., сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению, cотрудники полиции обнаружили на его страницк в соцсети VK две коротких видеозаписи под названием «речь Гитлера». В действиях местного жителя нашли признаки нарушения закона, связанного с публичной демонстрацией свастики нацистской Германии.

По данным суда, демонстрация нацистской атрибутики в этих видеозаписях не формирует у зрителя «негативного отношения к идеологии нацизма», а также не является художественным или историческим фильмом.

«В судебном заседании факты, изложенные в протоколе об административном правонарушении, (он) подтвердил, вместе с тем вину в совершенном административном правонарушении не признал, поскольку видеоматериалы... использовались им для подготовки дипломной работы, представляли научный интерес», — говорится в сообщении.

Учитывая, что посмотреть эти публикации мог любой пользователь соцсети, мужчину оштрафовали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Орел со свастикой: символ нацизма пустят с молотка

— Реабилитация нацизма: жителя Казани осудили за фото Гитлера

— Суд отменил штраф подростку за свастику в мультфильме «Том и Джерри»