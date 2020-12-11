Главную новогоднюю ель России привезли в Кремль
Антон Демидов
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Главная новогодняя ель России была доставлена в Кремль, передает РИА «Новости».
Как стало известно, за рулем автопоезда находился Дед Мороз.
«Доставили кремлевскую елочку в целости и сохранности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ее установят на Соборной площади. Возраст дерева составляет 96 лет, высота — около 25 метров, диаметр ствола — 60 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 метров.
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