Главную новогоднюю ель России привезли в Кремль

Главная новогодняя ель России была доставлена в Кремль, передает РИА «Новости».

Как стало известно, за рулем автопоезда находился Дед Мороз.

«Доставили кремлевскую елочку в целости и сохранности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ее установят на Соборной площади. Возраст дерева составляет 96 лет, высота — около 25 метров, диаметр ствола — 60 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 метров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МЧС дали советы по безопасному украшению новогодней елки

— Россияне стали предпочитать живым елям искусственные

— Главную новогоднюю елку России срубили в Наро-Фоминском лесничестве