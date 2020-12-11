Казаков не будут привлекать к охране порядка на новогодних праздниках в Москве

Власти Москвы не станут привлекать казаков к охране порядка на новогодних праздниках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент безопасности и противодействия коррупции.

«В отдельных источниках распространяется информация о привлечении к охране правопорядка в городе Москве в новогодние праздники представителей казачества», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что привлекать дополнительные силы и средства в настоящее время не планируется, а нарядов, задействованных в несении службы по охране правопорядка и безопасности в городе, достаточно.

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