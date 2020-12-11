ОЗХО сообщила о переговорах насчет визита в РФ для расследования инцидента с Навальным

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ведет диалог с Москвой насчет визита в Россию для расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным. Такое заявление сделал глава организации Фернандо Ариас, передает ТАСС.

По его словам, секретариат ОЗХО ждет от российской стороны элементы, чтобы направить в РФ техническую миссию, подобную той, которая была послана в Германию.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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